Aftenposten mener: Eksamen bør avlyses

Men debatten avdekker noe viktigere: Mange elever får altfor dårlig undervisning.

Venstre-leder Guri Melby uttaler seg til pressen etter statsministerens redegjørelse for håndteringen av koronapandemien i Stortinget mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå nettopp

For dem som håpet at 2021 skulle bli så mye bedre enn fjoråret, må januar sies å være en gigantisk nedtur. De dårlige nyhetene om pandemien står i kø. Vaksinene er forsinket, og ikke ser de ut til å virke så godt som håpet heller – i hvert fall ikke for de eldre.

Mutantviruset i Nordre Follo har ført store deler av Østlandet inn i en ny runde med nedstenging. Selv barnehagene og småskolene har sett seg nødt til å sende barna hjem. Mange opplever at de ikke får den undervisningen de trenger.