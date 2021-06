Aftenposten mener: Innsats på skolen må løftes frem

Ekstra dyktige elever kan godt bejubles.

Nydalen skole er en av mange Osloskoler som gir pengepremier. Denne praksisen kan forsvinne. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå nettopp

Nydalen skole i Oslo er en av hovedstadens mest populære skoler.

Nå er de blitt kjent for å gi gavekort på 1000 kroner til to av de flinkeste elevene i en klasse ved studielinjen for helse og oppvekst.