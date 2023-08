Det finnes ikke noen gratis buss

Stavanger kommune tar regningen for bussbilletten. Vis mer

Hvem skulle ha trodd at gratistilbud gir overforbruk?

Publisert: 19.08.2023 09:03

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I litt over en måned har innbyggerne i Stavanger kunnet bruke kollektivtilbudet uten å betale for billetten. Kommunen har tatt regningen. Både buss, tog, båt og bysykkel har Stavanger kommune valgt å finansiere over skatteseddelen.

Kommunen har satt av 200 millioner kroner. For bare juli kom regningen på kr 26.290.815. Altså er budsjettet brukt opp om syv måneder hvis den kollektive entusiasmen holder seg oppe.