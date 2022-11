Aftenposten mener: Dra lakseskatten i land

8 minutter siden

Oppdrettslaks foredles på fiskeribedriften Salmar på Frøya i Trøndelag.

Regjeringspartiene har klønet fælt. Men lakseskatten er riktig.

Regjeringen er i hardt vær på mange fronter. Særlig sterkt blåser det rundt Norges nest største eksportnæring. Det skyldes det plutselige forslaget om grunnrenteskatt på oppdrett.

Lokalsamfunn, næringsinteresser og opposisjonen har protestert. De sesongvise permitteringene blir nå lest inn i et bilde der det er skattebyrden og uforutsigbarheten som gjør at arbeidsplasser forsvinner. Regjeringen er på defensiven. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) snakker i hytt og vær om sine «gode samtaler med næringen», mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) snakker om «justeringer av modellen».