Aftenposten mener: Godt å få kontroll på elsparkesyklene

Strengere regler gir resultater.

Det ble litt mye.

Det blir dyrere å leie elsparkesykkel. Det har ikke med de ekstreme strømprisene å gjøre, men med fornuftig politikk. Utleierne er fra 1. september pålagt å betale ansvarsforsikring for elsparkesykler. Da må brukerne betale mer. Firmaet Tier varsler et prishopp på 20 prosent.

Elsparkesyklene kom først. Elsparkesykkelpolitikken kom halsende etter. Slik måtte det nesten bli. Dette nye fenomenet innen «mikrotrafikk» dukket opp på Santa Monica-stranden i California i 2017. Det tok litt tid for de fleste å skjønne hva dette ville bety for europeiske byer.

De første utleie-elsparkesyklene ble satt ut i Oslo i mars 2019. Oppsiktsvekkende raskt skiftet sentrumsgatene karakter. Der det før ble klaget over henslengt plast og tomgods, lå det nå klaser av elsparkesykler produsert i Kina.

Et vendepunkt kom midt på sommeren i fjor. Oslo skadelegevakt gjorde noe den sjelden gjør, kalte inn til pressekonferanse. Bare i løpet av juni hadde legevakten registrert 421 skader med elsparkesykkel. Det gikk i armbrudd, beinbrudd, ansikts- og hodeskader, særlig i helgene og sene nattetimer. «Så borti staur og vegger unødvendig», glapp det ut av en av legene.

Et drøyt år senere er veldig mye skjedd, lokalt så vel som nasjonalt. Oslo bystyre har satt et øvre tak på 8000 utleie-elsparkesykler. Bare tre firmaer har konsesjon til å drive. Om natten er utleie forbudt. Skadetallene har gått markant og gledelig ned.

Også regjeringen har handlet. Elsparkesykkelen er fra 15. juni omklassifisert til motorvogn. Med dette følger en promillegrense på 0,2 og fare for inndratt førerkort for bil. At slike regler kan håndheves, har flere elsparkesyklister denne sommeren fått merke. En Stavanger-mann i 40-årene fikk 18 dagers betinget fengsel, hele 88.000 kroner i bot og mistet lappen i halvannet år etter å ha kjørt elsparkesykkel med 1,3 i promille.

Elsparkesykkelen er ikke et uhyre og en samfunnsfiende. Svært mange har glede og nytte av den. Flere ungdommer kommer seg dit de skal uten å bli hentet og brakt av foreldre med bil. Elsparkesykkelen bidrar også til at en del ungdom bruker mindre tid på dataspill, viste en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Stadig flere vil eie sin egen elsparkesykkel. Salgstallene går kraftig opp, fremkomstmiddelet blir en del av bybildet på varig basis. Det er det ingen grunn til å beklage. Men selvsagt trengs et tydelig regelverk. Det er viktig både for elsparkesyklistene selv og for alle andre i byens gater.