Aftenposten mener: God start på samtaler om Afghanistan

Krigen i Afghanistan raser fortsatt. For få dager siden ble 16 sivile drept i et angrep i Helmand-provinsen, ifølge lokale myndigheter. Tragedien skjedde som del av harde kamper mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker, sistnevnte støttet av USA og NATO. Det er uklart om flyet som bombet feil, var afghansk eller fra den vestlige alliansen.

På den annen side pågår det nå direkte forhandlinger mellom USA og Taliban om en fremtidig løsning for Afghanistan. Samtalene finner sted i Qatar. Torsdag meldte The Wall Street Journal om det som vil være et vesentlig fremskritt: Taliban-ledelsen vil garantere at terrorgrupper som Al-Qaida og «Den islamske staten» (IS) ikke skal få operere fra afghansk jord i fremtiden.

Den pågående krigen startet som en reaksjon på Al-Qaidas angrep på Pentagon i Washington D.C. og World Trade Center i New York by 11. september 2001. 2996 uskyldige ble drept.

Al-Qaida fikk bruke det Taliban-styrte Afghanistan som fristed for planleggingen og gjennomføringen av angrepet. Derfor gikk USA til krig, støttet av enkelte allierte. NATO som allianse fikk først en rolle senere.

Vesten må ut

Krigen lyktes i den forstand at Taliban ble fjernet fra makten, og Al-Qaida mistet sitt fristed, men har ellers vært en ulykke. Mer enn 31.000 sivile har mistet livet. I tillegg kommer de drepte soldatene. Diverse forsøk på å stabilisere og demokratisere Afghanistan har mislykkes.

Den reaksjonære islamistiske gruppen Taliban bør åpenbart ikke få komme tilbake til makten. På den annen side kan ikke Vesten til evig tid gi den afghanske sentralregjeringen militær støtte i kampen mot Taliban. På et tidspunkt må Vesten trekke seg helt ut, militært sett. Afghanerne må styre seg selv og sørge for sin egen sikkerhet, gjerne med politisk og økonomisk støtte fra Vesten.

Tilnærming siden juli

Tilnærmingen mellom USA og Taliban har pågått siden juli i fjor. Selve forhandlingene i Qatar har pågått i bare få dager, men signalene er ganske positive. President Donald Trumps utsending, ambassadør Zalmay Khalilzad, vil prøve å få til en foreløpig avtale mellom USA og Taliban. Den kan legge grunnlaget for at også den afghanske regjeringen kan bringes inn i prosessen.

Mistroen er stor blant de involverte, så det blir ikke enkelt. Innad i Taliban er det kontroversielt overhodet å snakke med fienden USA. Den afghanske regjeringen misliker å stå utenfor samtalene mellom USA og Taliban. Listen over problemer kunne forlenges. Men ingen har egentlig interesse av status quo. Der ligger det et håp.