Aftenposten mener: Viktigere enn i fjor at tiltakene treffer

Pengebruken under pandemien er bekymringsfull.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett. Foto: Terje Pedersen

Nå nettopp

Tirsdag denne uken kom tallene fra revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen vil bruke over 400 milliarder oljekroner. Det er 30 milliarder mer enn i fjor. Summen utgjør 3,7 prosent av kapitalen i oljefondet. Årsaken til den høye pengebruken er naturligvis koronatiltak.

Samtidig kom nyheten om at regjeringen regner med at 3,5 prosent av arbeidsstyrken kommer til å stå uten arbeid i år. Det er flere enn anslått i fjor høst. Prognosen for veksten i fastlands-BNP er også justert ned fra en forventning om 4,4 prosent i fjor til 3,7 prosent i år.