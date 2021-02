Aftenposten mener: Fastleger som svindler bør anmeldes

Leger som blir tatt i svindel, slipper for lett unna straff.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nå nettopp

En rekke norske fastleger snyter fellesskapet for store midler. Det gjør de ved å sende oppblåste refusjonskrav til staten, skrev Aftenposten i helgen.

Fastlegene får betalt via den statlige organisasjonen Helfo, som hører inn under Helsedirektoratet. De får refundert utgifter på flere punkter. Hvert besøk, hver resept og hver sykmelding utløser for eksempel betaling. Det er store summer som er i omløp. Helfo betaler ut 8,7 milliarder kroner i året til norske leger.