Aftenposten mener: Ja til flere psykologer

Samfunnet trenger flere psykologer. Flere institusjoner bør få utdanne dem.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim letter på monopolet. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Fredag i forrige uke kunngjorde Henrik Asheim (H), minister for forskning og høyere utdanning, at den såkalte gradsforskriften blir endret. I praksis betyr det at det blir mindre monopol på noen av de mest ettertraktede utdannelsene.

Frem til nå har det vært slik at kun noen utvalgte institusjoner har fått tilby profesjonsstudier i Norge. Vil man bli lege, må man til Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø. Vil man ta en mastergrad i rettsvitenskap, må man til Oslo, Bergen eller Tromsø. Slike begrensninger gjelder også for utdannelser innen psykologi, teologi og veterinærmedisin.