Aftenposten mener: Det er kobber, Vedum, ikke gull

«Først kutter regjeringa i posttilbudet og så sier dem at man ikke skal ha internett. Det går ikke an.»

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vet hva han skal si for å sette sinnene i kok når 51.000 av Telenors distriktskunder får et brev om at det gamle kobbernettet ikke vil bli vedlikeholdt etter 1. mai.

Men det er ikke sant, det han sier.

Det er tvert imot et mål for regjeringen at folk i hele landet skal ha internett, fordi det gir gevinster i form av både samfunnsdeltagelse og vekst. Dette går frem blant annet av stortingsmeldingen Digital Agenda fra 2016, som legger opp til kommersiell utbygging og videreføring av den statlige bredbåndsstøtten.

Når vedlikeholdet av kobbernettet ved 1600 av landets 4500 sentraler stanses 1. mai, er det et ledd i et moderniseringsprosjekt som skal gi folk i distriktene neste generasjons mobilnett og moderne fiberkabler i stedet for det gamle, utdaterte og slitne kobbernettet. Skiftet skal være gjennomført innen 2023.

Spørsmålet er hvordan offentlige virksomheter, bedrifter og privatpersoner som fortsatt er koblet til internett gjennom kobbernettet, vil bli ivaretatt i denne perioden. Telenor har nemlig ikke leveringsplikt på internett, bare telefon. Det betyr at et kabelbrudd i kobbernettet vil kunne avskjære brukere fra internett dersom 4G-dekningen ikke er god nok.

Dette vil ikke gjelde særlig mange, ettersom befolkningsdekningen på 4G er på 99,8 prosent. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) uttrykker imidlertid bekymring, og har bedt Telenor gjøre rede for hvilke erstatningsprodukter kundene kan regne med dersom de mister kobbernettet, og hvor raskt de vil få dem. Telenors svarfrist er 12. april.

Telenor investerer mye penger i bredbåndsutbygging, og tjener også mye penger på det. Det er liten grunn til å tro at Telenor vil la være å skaffe abonnenter internettilgang så raskt som mulig dersom kobbernettet skulle svikte, selv om de har en juridisk rett til å la være. Dette vil formodentlig bli utdypet i Telenors svar til Nkom.

Arbeidet med å bringe neste generasjons mobilnett og moderne fiberkabler til folk i hele landet går som det skal. Vedums ønske om mer penger til bredbåndsutvikling og hasteendring av loven som gir leveringsplikt på digital kommunikasjon, bør derfor ses som et kostbart publikumsfrieri snarere enn politikk som springer ut av reelle behov.

Det gjelder i høyeste grad også Vedums krav om fortsatt vedlikehold av det gamle, utdaterte kobbernettet – som ikke på noen måte er gullstandarden for digital kommunikasjon.