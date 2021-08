Aftenposten mener: Debatten om skatten er på villspor

Hverken laksemilliardærer eller skipsredere er gode eksempler på hvordan formuesskatten slår ut.

Gustav Witzøe har skapt ny debatt om formuesskatten.

42 minutter siden

Forrige ukes intervju i VG med Norges sjette rikeste, Gustav Witzøe, har skutt fart i debatten om formuesskatten. Witzøe går kraftig ut mot den. Han kunne ha unngått den dersom han hadde flyttet til utlandet, påpeker han.

Formuesskatten tapper bedrifter for ressurser som hindrer at man kan bevare arbeidsplasser eller utvikle nye, sier han og omtaler formuesskatten som «en beskatning på at du bor i Norge».