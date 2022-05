Aftenposten mener: Viktige bilder avslører Putins løgner

10 minutter siden

Butsja i Ukraina. Mange av de overlevende skal ha søkt tilflukt i kjellerne sine. Der ble de beordret til å bli værende. Mange ble skutt i kjelleren eller i hagen.

Grusomhetene i Butsja er godt dokumentert.

Bildene fra Butsja skapte forferdelse verden over. Lik i gatene, bakbundne hender, gamle og unge, kvinner og menn. I tillegg kom fortellingene om plyndring, voldtekt og tortur.

Det er allerede satt i gang et omfattende arbeid for å dokumentere hva som har skjedd og hvem som står bak. Over 300 personer skal samle inn bevis. Krigsforbryterne skal ikke få slippe unna.