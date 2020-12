Lærdommer fra 2020: Året har vist hvor viktig EU er for Norge

Men motstanderne av EØS har ikke vist hvilket alternativ de har.

Statsminister Erna Solberg i møte med Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, i høst. Vidar Ruud / NTB

I romjulen settes de første vaksinene i Norge mot koronaviruset. I løpet av månedene fremover vil Norge få ganske store leveranser av vaksinene. Etter hvert gir de forhåpentlig folk hverdagen tilbake.

Vaksinene kommer til Norge via EU. Norge får være med i EUs samarbeid om innkjøp og fordeling av vaksiner. Grunnen er det nære samarbeidet Norge har fra før med EU-landene gjennom EØS-avtalen. Det var også EØS som var årsaken til at Norge ble unntatt da EU innførte forbud mot eksport av smittevernutstyr tidlig under pandemien.