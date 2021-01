Aftenposten mener: Ingen seier for ytringsfrihet, men en seier for en human rettsstat

USA bør la Julian Assange være i fred.

Julian Assanges støttespillere demonstrerte utenfor The Old Bailey da avgjørelsen om utlevering til USA skulle komme mandag. Kirsty Wigglesworth / AP/NTB

Wikileaks-skaperen Julian Assange kan ikke utleveres til USA. Det ble klart i en dom i London mandag. Men det er ikke hensyn til presse- og ytringsfrihet som ligger til grunn.

Begrunnelsen er faren for at Assange tar livet av seg i fengsel. Dommer Vanessa Baraitser mener Assanges psykiske helse er for dårlig. Hun er ikke trygg på at amerikansk fengselsvesen vil klare å hindre ham i å ta sitt eget liv.