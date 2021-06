Aftenposten mener: En stabiliserende impuls fra øst

Velgerne i Sachsen-Anhalt ga et hint om at CDU beholder makten i Tyskland.

Klar seier for CDUs Reiner Haseloff i delstatsvalget i Sachsen Anhalt. Foto: Bernd von Jutrczenka, DPA

Nå nettopp

Søndagens delstatsvalg i vesle Sachsen-Anhalt ga to overraskelser. Ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) og miljøpartiet De Grønne gjorde det begge uventet svakt.

De Grønne seiler høyt i meningsmålinger for hele Tyskland. På noen av dem er partiet størst. Ingen ventet oppslutning på et slikt nivå i Sachsen-Anhalt, men en marginal fremgang til 5,9 prosent er et nederlag for kanslerkandidat Annalena Baerbock.