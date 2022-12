Aftenposten mener: Forbudet mot konverteringsterapi holder ikke mål

Homofile kan ikke konverteres gjennom terapi. Men forbudet går for langt.

Såkalt «terapi» for å endre legning eller kjønnsidentitet fungerer ikke. Det er heller ingen tvil om at slike praksiser kan være skadelige. Hensiktene er det sånn sett ingenting i veien med. Men når loven skal utformes, har regjeringen mistet gangsynet.

For det første har ikke regjeringen klart å definere hva konverteringsterapi er. For det andre er det også uklart i hvilken form dette eksisterer i Norge. For det tredje er det usikkert hvordan lovforslaget står seg mot menneskerettighetene og Grunnloven. På toppen av dette vil regjeringen innføre den strengeste strafferammen i verden på dette feltet.