Aftenposten mener: Dette er ikke godt nok

14 minutter siden

Avdelingsdirektør Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet vet av erfaring at politiet ikke prioriterer deres anmeldelser av brudd på vedtak om stans.

Det må få konsekvenser når firmaer ignorerer krav om stenging av livsfarlige arbeidsplasser.

Aftenposten har de siste ukene fortalt om Mariusz Pietrzak. Han døde på jobb i 2019. På jobb for Nord Tom Bygg falt han fem meter ned fra et for dårlig sikret stillas.

Det var ikke første gang Arbeidstilsynet oppdaget farlige forhold i firmaet. I 2015 het selskapet Nordpol SC Norge. På en byggeplass i Sarpsborg jobbet arbeidere på tak uten sikring. Stillasene manglet rekkverk flere steder. De var heller ikke montert opp til takkanten. Grunnleggende rutiner for sikkerhet manglet, ifølge tilsynet. Full stans ble beordret.