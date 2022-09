Aftenposten mener: Vestlig støtte bidrar til fremgang for Ukraina

9 minutter siden

En ukrainsk soldat ved en ødelagt russisk stridsvogn i Balakleya i Kharkiv fylke.

Russerne ser ut til å være på vikende front.

I krig må man alltid ta forbehold om informasjonen som gis. Likevel virker det åpenbart at Ukraina den siste tiden har hatt stor fremgang. Det gjelder særlig i nordøst, men også i sør. Meldingene bekreftes delvis av Russland.

Strategien har imponert mange. Først startet Ukraina en offensiv for å gjenerobre Kherson i sør. Russerne flyttet tropper fra øst og nord for å hjelpe til der. Så overrasket Ukraina ved også å rykke frem i Kharkiv i nordøst. Der skal store områder nå være tatt tilbake. Det inkluderer et par viktige knutepunkter for de russiske styrkene.