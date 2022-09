Aftenposten mener: Skatt er mer enn fordeling

14. sep. 2022 07:57 Sist oppdatert nå nettopp

Investor Kjell Inge Røkke flytter til Sveits. Reaksjonene er sterke.

Kjell Inge Røkkes flytting til Sveits utløser ny debatt om skatt. Den må handle om mer enn rettferdighet.

Investor Kjell Inge Røkke flytter til Sveits – og får kjeft med på flyttelasset.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik er overrasket. Hun beskriver det som om Røkke er «ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet. Et fellesskap og et samfunn som har bidratt med sitt til Røkkes karriere og formue». Hun kaller det «litt pussig» at pengesterke mennesker flytter ut for å slippe å bidra til det fellesskapet de har hatt glede av å bygge næringsvirksomhet i.