Er man partisk, må man holde seg unna

Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse samme dag som kulturminister Trettebergstuen går av.

Det er skadelig når noen misbruker sin posisjon.

24.06.2023 07:53

Et gammelt munnhell sier at tillit kommer til fots og forsvinner til hest. Det er med andre ord vanskelig å bygge opp og lett å rive ned. Derfor er det så viktig at folk i ledende stillinger tar inn over seg hvor skadelig det er for tilliten i samfunnet når noen misbruker sin posisjon.

Å være inhabil er et godt eksempel. I jusen er man inhabil – eller ugild – hvis det «foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en persons upartiskhet». Er man inhabil, kan man ikke ta beslutninger i saken. Er det fare for at man opptrer partisk, må man holde seg unna.