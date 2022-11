Aftenposten mener: Karakterer er i ferd med å bli ubrukelige

Norske vitnemål får stadig flere seksere.

Det begynner å bli litt vel mye fremragende kompetanse i norsk skole.

Skal man tro forskriften til opplæringsloven, henger karakteren seks svært høyt. Ikke bare skal eleven ha meget god kompetanse i faget. Nei, eleven skal ha fremragende kompetanse. Eller framifrå, som det heter på klingende nynorsk.

Hvis det er slik fatt, er det all grunn til å la seg imponere over elevene for tiden. 12 av 100 karakterer i offentlig videregående skole var seksere i forrige skoleår, kan VG fortelle. Det er opp fra 10 av 100 før pandemien – i seg selv et høyt tall. På de privateide skolene er hele 17 av 100 karakterer en sekser. Opp fra 13,5 før pandemien.