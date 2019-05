Aftenposten mener: Hårreisende hets av lokalpolitikere

Ordfører Ane Mari Braut Nese (H) i Klepp har stilt seg positiv til et bomringprosjekt på Jæren.

Sånt gjør man ikke ustraffet i dagens politiske klima. Nese fortalte om det på et kommunestyremøte mandag.

«Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt er blitt sprayet ned med kumøkk», fortalte Klepp-ordføreren.

«Det er ikke greit», var det forsiktige uttrykket hun gjentok flere ganger i sin gjennomgang av hva familien hadde opplevd. Rikspolitikere tok hardere adjektiver i bruk.

«Helt forferdelig», sa statsminister Erna Solberg til NRK.

«Uakseptabelt og hjerteskjærende», sa Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

Mange har kanskje trodde at innvandring var det ene temaet som fikk voksne mennesker til å gå av skaftet i kommentarfeltene, på sosiale medier og rundt i nabolagene. Men forhenværende SV-politiker Bård Vegar Solhjell, nå generalsekretær i stiftelsen WWF Naturfond, har trolig rett når han i en kronikk i Aftenposten skriver at «miljø er blitt det nye innvandring» i hat- og hets-sammenheng.

Solhjell fikk merkelappen «natur-Judas» etter å ha gått inn for å bygge en del vindkraftanlegg i Norge fremover. Miguel Cervantes, som alt på 1600-tallet skrev sin roman om Don Quijotes håpløse kamp mot vindmøller, kunne ha fått sterke litterære poenger ut av dette. Og nå, som ordfører Nese så sterkt har vist, må bompenger føyes til listen over saksfelt som utløser grov og fullstendig uakseptabel hets.

En undersøkelse som ble fremlagt av kommuneorganisasjonen KS i april, viste at fire av ti lokalpolitikere har opplevd trusler og hatmeldinger. Kloke av skade har omtrent halvparten av disse vurdert å gi seg med politikken. Det er sørgelige tall. Den dagen mobbere klarer å holde engasjerte mennesker vekk fra valglistene og kommunestyremøtene, har en viktig verdi gått tapt.

Så hva må gjøres? Det korte, enkle og akk så vanskelige svaret er at folk rett og slett må skjerpe seg. På politisk nivå må myndighetene stille opp til sterkt forsvar for ytringsfriheten, inklusive det aller meste av den sterke og usminkede ordbruken, samtidig som det jobbes videre med å skjerme oss mot renspikket hets og hat.

35 organisasjoner har stilt seg bak «Rusken på nett»-aksjonen som startet tirsdag. Fremmøtet var ikke all verden da statsministeren, kulturministeren og andre holdt sine appeller under åpningsarrangementet på Youngstorget, men akkurat i denne saken er det grunn til å tro at det viktigste arbeidet skjer på nett.