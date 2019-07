Statsminister Erna Solberg (H) reiser på ferie i sommer – med fly. Det føler hun ingen skam for, sier hun til NRK. Siden er hun blitt sitert på uttalelsene i en rekke medier i hele Norge, også Aftenposten, noe som vitner om at de regnes som oppsiktsvekkende.

Noen hadde kanskje håpet at statsministeren skulle flagge skam knyttet til ferieturen sin. Det ville i så fall blitt lest som et budskap: Flyskam er en følelse flere gjerne må la seg plage av, i håp om at det skal begrense antall flyreiser og dermed utslipp knyttet til flytrafikk.