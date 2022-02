Aftenposten mener: Uverdig beslutning fra Biden

Nå nettopp

USA har frosset Afghanistans penger.

Man kan ikke ta penger fra et av verdens fattigste land.

I forrige uke ble det kjent at USAs president Joe Biden planlegger å beholde halvparten av pengene som den afghanske sentralbanken har plassert i USA. Pengene skal gis til ofre for terrorangrepet den 11. september 2001. Den andre halvparten av pengene skal settes i et fond som skal gå til humanitær hjelp i Afghanistan.

Da Taliban kuppet makten i landet i fjor, skapte det umiddelbart store problemer for den afghanske økonomien. Nødhjelp som landet var helt avhengig av, ble kuttet. Penger som sentralbanken hadde plassert i andre land, ble frosset.