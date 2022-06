Aftenposten mener: Alisa Protsenko bør få gå på folkehøgskole

Nå nettopp

Det er rom for fleksibilitet i regelverket.

Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev? Meld meg på

Ukrainske Alisa Protsenko (19) kom til Norge som flyktning i mars. Hun bar på et sterkt ønske:

– Jeg vil bli operasanger, fortalte hun til Aftenposten. På tross av mange hindre har hun klart å ta eksamen fra musikklinjen på videregående skole i hjemlandet denne våren. Hun har knyttet tette bånd til en norsk familie og jobber hardt for å nå sine mål.

Protsenko er en begavet musiker og har kommet inn på Toneheim folkehøgskole. Folkehøgskolen er kjent for høy faglig kvalitet på musikkundervisningen. Men Nav vil ikke støtte denne utdannelsen.

«Slik vi tolker den midlertidige loven om integrering, så har vi et veldig snevert handlingsrom for å kunne innvilge folkehøgskole til flyktninger som søker dette,» er svaret. Nav skriver også at de ikke kan se at «hun vil oppfylle vilkårene for å få dekket folkehøgskole gjennom annet regelverk i Nav.»

Politikere fra Høyre, Frp, Rødt, SV, Sp, KrF og Venstre reagerer på stivbentheten.

Det er gode grunner til å ha regler som sikrer at flyktninger får utdannelse og opplæring som er relevant og kostnadseffektiv. Hovedregelen om at folkehøgskole ikke kan dekkes, er forståelig. Det er også viktig ikke å avvike fra reglene med en gang en enkelthistorie berører.

Det er imidlertid rom for fleksibilitet i regelverket, og den bør benyttes i dette tilfellet.

Et av kravene for at Nav skal dekke tiltak, er at det bør være nødvendig og hensiktsmessig for at brukeren kan komme i jobb. I kunstfagene er det ikke så rett frem som at man tar en formell eksamen og så får fast jobb. Variert og omfattende øvelse, samspill og nettverk er en viktig del av en musikers skolering.

Det er vanskelig å se for seg et bedre sted å få slik skolering enn på Toneheim.

Nav gir økonomisk støtte gjennom introduksjonsprogrammet for flyktninger. Protsenko er villig til å ta opp studielån for å dekke oppholdet på Toneheim, men trenger en mindre sum i tillegg for å ha råd til å gå der. Dette beløpet er ikke høyere enn det Nav ellers ville måttet betale for introduksjonsprogrammet.

En folkehøgskole der ungdom lever, sover og lærer sammen gjennom et helt år, vil gi en unik introduksjon til det norske samfunnet. Mange knytter vennskapsbånd for livet.

Nav bør gi Alisa Protsenko støtte til å gå på folkehøgskole.