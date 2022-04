Aftenposten mener: Høyesterett rydder opp om rus

Daværende helseminister Bent Høie (Høyre) fikk ikke gjennom den rusreformen han foreslo. Nå følges den likevel opp.

Rusreformen ble stemt ned. Nå har den heldigvis effekt likevel.

Det så ut som om rusreformen havarerte i Stortinget. Et flertall sa nei våren 2021. For Erna Solbergs regjering var det et skuffende nederlag. Nå blir den delvis gjennomført likevel.

Venstre fikk forhandlet inn rusreformen som en del av regjeringsplattformen fra Jeløy i 2018. Helseminister Bent Høie (Høyre) var først skeptisk. Men han snudde. Han ble en entusiastisk pådriver for reformen. Kjernen var at rusavhengige skal hjelpes, ikke straffes.