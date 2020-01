Aftenposten mener: Frivilligheten er avgjørende for Norge

Det var flere institusjoner og organisasjoner som merket at 2019 var året der tilliten falt ute i befolkningen. Da tillitsbarometeret ble lagt frem under Arendalsuka i august, ble det særlig lagt merke til at Stortinget, de politiske partiene og mediene tapte tillit sammenlignet med året før.

De som fikk mindre oppmerksomhet, var de som troner øverst på tillitsbarometeret, i år som i fjor: De ideelle organisasjonene og frivilligheten. Også her falt tilliten noe, men fra et skyhøyt nivå. Hovedinntrykket er at frivilligheten har en usedvanlig sterk posisjon i befolkningen.