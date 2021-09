Aftenposten mener: Private penger gir mer mangfold i kulturen

Striden om gaveforsterkningsordningen viser viktige forskjeller i politikken.

Kulturminister Abid Raja vil utvide gaveforsterkningsordningen for å få flere private penger inn i kulturlivet.

Nå nettopp

I seks ledere skriver Aftenposten om noen av de viktigste sakene ved årets stortingsvalg. Dette er den fjerde.

Gaveforsterkningsordningen for kulturfeltet har siden 2014 bidratt til å løsne hundrevis av private millioner. De har gått til prosjekter over hele landet. For hver krone private gir etter visse formelle kriterier, skyter staten til 25 øre.