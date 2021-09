Aftenposten mener: Vedum roter om klima

Senterpartiet er nå for en avtale partiet var mot. Men mot å følge den.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum snur om klimaavtale med EU.

Senterpartiets politikk for klimaet er mildt sagt et bevegelig mål.

I klimapolitikken har Norge inngått et tett og forpliktende samarbeid med EU. Norge må – i likhet med EU-landene – trappe ned sine utslipp år for år frem mot 2030. Det gir en strammere ramme enn det noen gang tidligere har vært rundt et klimamål.