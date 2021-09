Aftenposten mener: Nav-ansatte trenger sikkerhet og respekt

Lys er tent og blomster lagt ned ved Nav-kontoret i Bergen der en medarbeider mandag ble drept.

Tusenvis av Nav-ansatte trenger støtte og respekt for den viktige og noen ganger farlige jobben de gjør.

Den tragiske hendelsen ved et Nav-kontor i Bergen mandag vil utløse nye runder om hva som kan gjøres for å trygge de ansatte rent fysisk. I tillegg trengs en mer langsiktig innsats fra fellesskapets side. Tusenvis av mennesker arbeider i arbeids- og velferdsetatens førstelinjetjeneste. De trenger støtte og respekt for den viktige – og noen ganger farlige – jobben de gjør.

En kvinnelig Nav-medarbeider i 50-årene ble knivstukket og drept, og en yngre kollega av henne skadet, i det som bare skulle ha vært et rutinemessig klientmøte ved Nav Årstad på Danmarksplass i Bergen.

Slike møter holdes det mengder av hver dag, landet over. Det kan aldri helt garanteres at de skjer trygt. «Nav kan ikke barrikadere seg inne», erkjenner Stein Arne Hammerland, som er hovedverneombud for de statlige ansatte i etaten. Ikke alt kan ordnes digitalt. Nav må bistå og snakke ansikt til ansikt med så mange, også med mennesker med tunge rus- og psykiatriutfordringer.

I 2013 ble Nav-medarbeideren Anni Rachmawati Godager (34) knivdrept ved Nav-kontoret på Grorud. Etaten arbeidet mye med sikkerhet etter dette. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier nå det er en selvfølge at dette med sikkerheten tas tak i nok en gang.

Hittil i år har Nav registrert tre fysiske angrep på person, 368 tilfeller av trusler og truende adferd, 169 tilfeller av sjikane og trakassering, skriver VG. Dette er stygg statistikk som også krever en bredere tenkning om hva som kan gjøres for å forebygge det.

Alle typer «Nav-skandaler» skal kritisk saumfares og drøftes, som for eksempel den store trygdeskandalen som ble avdekket i 2019. Flere mennesker var urettmessig sendt i fengsel fordi Nav hadde feilpraktisert EØS-regelverket om å ta med seg ytelser til utlandet.

Skal vi få færre slike tilfeller av sjikane, trusler og rene voldshendelser ved Nav-kontorene, er første bud å skape et samfunns- og debattklima der etatens medarbeidere ikke personlig skal måtte hefte for regler og ordninger de er satt til å forvalte. Det bør være en selvfølge – men må nok dessverre minnes om igjen og igjen.