Det må ryddes i strandsonen

Strandsonen må bli like viktig som markagrensen.

Allmennheten må sikres tilgang til mer av strandsonen. Den er like viktig som Marka.

02.07.2023 07:26

Tallet er oppsiktsvekkende.

71 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold. Ingen andre steder i landet har et så høyt tall. Det betyr at det er 1,80 kvadratmeter tilgjengelig strandsone pr. innbygger i Oslo. Det er ikke mye.