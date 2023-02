Studenter i Norge skal ikke følge ordre fra fremmede makter

16.02.2023 08:53

Kinas leder Xi Jinping og partisekretær Li Qiang i Folkets store hall i Beijing.

Akademisk frihet må omfatte også kinesiske studenter.

De siste årene har en rekke kinesiske studenter og forskere kommet til norske universiteter gjennom et program som krever lojalitet til kinesiske myndigheter. Bryter de avtalen, får det konsekvenser. Ikke bare for studentene selv, men også for deres familie.

Det forteller universitetsavisen Khrono. Programmet det er snakk om, heter Chinese Scholarship Council (CSC). Det drives av den kinesiske staten. Gjennom dette programmet kan studenter søke om midler til opphold ved universiteter i andre land.

