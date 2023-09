Italia trenger avlastning

Båtflyktninger fra Afrika strømmer til den italienske øya Lampedusa. Nylig var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen der med Italias statsminister Giorgia Meloni. Vis mer

EUs tipunktsplan for Lampedusa er et nødvendig skritt.

Publisert: 20.09.2023 10:48

Vakre sandstrender og turkis vann. Slik er Lampedusa med sine 6000 innbyggere. Et lite paradis. Men i løpet av de siste 25 årene har den italienske øya rett ved Sicilia blitt et lite helvete.

Titusenvis av migranter strømmer til fra det afrikanske kontinentet. Det er ikke langt over Middelhavet for dem. Mange reiser fra krigsherjede områder som Libya, Sudan og Tunisia. De har ofte betalt store summer til smuglere for å komme seg til Europa. Der håper de at et trygt liv venter dem.