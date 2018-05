Aftenposten mener: Pensjonsutspillet fra Ap er uansvarlig stemmefisking

1. mai ga Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre støtte til at alle skal få pensjonsopptjening fra første krone de mottar i lønn. Spørsmålet ble ikke løst i tarifforhandlingene, påpekte Støre.

I dag må arbeidstagere i privat sektor tjene 93.000 kroner før det gir opptjening i obligatorisk tjenestepensjon (OTP). LO fikk ikke gjennomslag for å fjerne den nedre grensen for pensjonsinnbetaling i årets tarifforhandlinger med NHO. Arbeiderpartiet mener systemet gir urettferdige utslag og varsler omkamp, sammen med SV på Stortinget.

– De som rammes, er dem med løsest tilknytning til arbeidslivet. De er ungdom, kvinner, folk i små stillinger og de som tjener dårligst, sa partilederen.

Utspillet ble fulgt opp i NRK-programmet Politisk kvarter onsdag morgen, der Rigmor Aasrud (Ap) møtte Henrik Asheim (H) til debatt. Sistnevnte mener timingen på utspillet fra Ap er særlig uheldig. Ettersom partiet går ut med dette rett etter at lønnsforhandlingene er over, utfordrer det hele trepartssamarbeidet i Norge, mente Asheim.

Han viste til at folketrygden allerede fungerer omfordelende, hvor lavtlønte får høyest kompensasjonsgrad sammenlignet med dem med høyest inntekt. Regjeringen har dessuten økt minstepensjonen to ganger, påpekte Asheim, og la til at pensjonistene har fått 2,5 milliarder kroner i skattelette. På toppen av dette har Regjeringen fått gjennomslag for å fjerne avkortningen for dem som har vært gift eller samboende, og dette er tiltak som typisk treffer grupper som har lav pensjon fra før, mente Asheim.

Forslaget om pensjonsinnbetaling fra første krone vil medføre en betydelig økt kostnad for privat næringsliv. Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som har kommet frem til at en slik ordning vil koste mellom 3,3 og 3,5 milliarder kroner.

Forslaget rammer dessuten næringslivet skjevt. For eksempel vil reiselivsnæringen og deler av handelsnæringen få en stor del av regningen, ettersom disse ofte har unge mennesker ansatt på sesongarbeid.

Det er viktig å tilby også unge mennesker på sesongarbeid skikkelig lønn og gode arbeidsbetingelser, men det er urimelig å sende en regning på over tre milliarder kroner til det private næringslivet nærmest fra den ene dagen til den neste.

Private bedrifter skal også ha forutsigbarhet, og det skapes i samarbeid med partene i arbeidslivet. Utspillet fra Ap er således å betrakte som ren stemmefisking når det kommer i kjølvannet av et vellykket lønnsoppgjør.