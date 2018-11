Aftenposten mener: På høy tid med strengere konkurransetilsyn i dagligvarebransjen

«God konkurranse innenfor alle bransjer, slik at du ikke får aktører som er for store og dominerende, som gjør at forbrukerne i verste fall kommer dårligere ut».

Slik lød løftet fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han i går tok med seg pressen på handletur på Kiwi for å lekke fra den rykende ferske stortingsmeldingen om handelsnæringen – en melding som legges frem i sin helhet i dag.

Selv om Røe Isaksen snakket om «alle bransjer», var valget av kulisser neppe tilfeldig. I gårsdagens Aftenposten var næringsministeren tydelig på at stortingsmeldingen vil bety en ny hverdag i dagligvarebransjen. Da understreket han at «begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet har store skadevirkninger i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon», og han lovte raske tiltak. Blant annet skal Konkurransetilsynet – hvis tilsyn med dagligvarebransjen så langt har vært svakt og tilfeldig – kunne gå inn i flere saker enn de har hatt anledning til å gjøre tidligere.

Fjorårets rapport fra Oslo Economics støtter næringsministerens påstand om begrenset konkurranse i denne sektoren. Den slår fast at det norske dagligvaremarkedet er blitt stadig mer konsentrert de siste årene, også i leverandørleddet, og at det nå er bare tre aktører igjen i grossist- og detaljistleddet. Videre peker rapporten på at dette gir høy risiko for konkurranseskade – særlig dersom det er vanskelig for nye aktører å komme seg inn.

Få, om noen, vil være uenig i at det er vanskelig for nye aktører å komme seg inn i det norske dagligvaremarkedet. Men det er likevel ikke gitt at Konkurransetilsynet vil finne beviser på maktmisbruk.

Stridens kjerne er konkurranselovens paragraf 11, som forbyr «utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling». Det gjelder både leverandører og kjeder, og betyr at når en leverandør tilbyr kjedene ulike priser for de samme varene, skal det kunne begrunnes. En utfordrer i bransjen, som Kolonial.no, vil argumentere for en streng tolkning, som høyere transportutgifter. De største aktørene vil argumentere for at langt flere forhold vil ha en naturlig plass i forhandlingene, og at tøffe forhandlinger mellom kjedene og leverandørene er til forbrukerens beste.

Hvem som har rett, vil sannsynligvis måtte prøves rettslig. Det positive er at næringsministeren nå vil kreve at Konkurransetilsynet sørger for at konkurranseloven blir fulgt.

Det er på høy tid.