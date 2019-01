Aftenposten mener: Brexit-kaoset viser faren ved å overvurdere seg selv

Statsminister Theresa Mays nederlag i parlamentet tirsdag kveld går inn i historiebøkene. Tapsmarginen på hele 230 stemmer var verre enn de fleste hadde spådd.

Nedturen sier imidlertid mer om tilstanden i britisk politikk enn den gjør om Mays personlige egenskaper som forhandler og leder. Det er vanskelig å se for seg at en annen konservativ statsminister ville kunne forhandle frem en avtale der britene får vesentlig flere innrømmelser, uten å binde seg enda tettere til EU.

Forhandlingene med EU har blottlagt for en hel verden at den gamle stormakten Storbritannia i dag er for et helt vanlig land å regne. Før folkeavstemningen ble velgerne fortalt at Storbritannia var så viktig for EU at de ville få en veldig gunstig avtale. De ble lovet at de kunne «ta tilbake kontrollen» over lover, grenser og handelsavtaler uten å miste godene ved EU-medlemskap.

Denne forestillingen er siden blitt grundig avkledd. Ja, Storbritannia er en viktig partner for mange EU-land, både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Men hensynet til å bevare EUs indre marked har veid vesentlig tyngre for samtlige 27 medlemmer. Britenes gamle allierte Danmark og Nederland har vært blant dem som har stått aller hardest på kravene.

Mange av argumentene fra EØS-motstanderne minner om dem som ble fremført i Storbritannia før brexit

Asymmetrien mellom EU og Storbritannia er blitt ytterligere forsterket av det sterke samholdet i EU gjennom prosessen. Det er egentlig forbløffende hvor få eksempler det har vært på uro i rekkene.

Det står i sterk kontrast til situasjonen i Storbritannia, der det selv innad i regjeringen har versert en haug med ulike visjoner for hvordan brexit bør se ut. I Brussel møtte dårlig forberedte briter dessuten et EU-maskineri som er topptrent på å gjennomføre krevende internasjonale forhandlinger.

Norge har aldri vært et imperium på linje med det britiske, men mange av argumentene fra EØS-motstanderne minner om dem som ble fremført i Storbritannia før brexit. EU «trenger» gassen vår, oljen vår og fisken vår. Derfor har unionen et sterkt incentiv til å gi Norge en god handelsavtale dersom vi sier opp EØS-avtalen, lyder logikken.

Ingenting av det som har skjedd de siste årene, tyder på at det stemmer. Både Norge og Storbritannia trenger EU langt mer enn EU trenger dem. Det vil for alltid prege forholdet til unionen, enten man er innenfor eller utenfor. Det er en lærdom britene smertelig har fått erfare.