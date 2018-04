Aftenposten mener: Interessante nok tider uten toll

Det er en myte at det finnes en kinesisk forbannelse som betyr noe slikt som «måtte du leve i interessante tider». Men om det så fantes et slikt uttrykk, kunne det være fristende å bruke det i forbindelse med den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.

President Donald Trump hadde neppe sett for seg at Kina skulle komme til å svare med såpass hardhendte mottiltak som Beijing nå iverksetter.

Den relativt spede amerikanske begynnelsen på handelskrigen, med toll på stål og aluminium, har allerede skapt bølger i vannet på hjemmebane. Den eneste amerikanske produsenten av øltønner, American Keg i Pennsylvania, står i fare for å gå konkurs nå som prisen på stål går opp. En tredjedel av de ansatte i selskapet er allerede blitt oppsagt.

På den annen side er det ikke særlig rart at Trump er frustrert. Kina produserer dobbelt så mye stål som det er etterspørsel etter i EU, og den europeiske stålorganisasjonen Eurofer hevder at landet selger stål til en lavere pris enn produksjonskostnaden. Britiske stålprodusenter anslår at kineserne taper 34 dollar pr. tonn med stål de produserer. Med andre ord bedriver Kina det man kaller dumping for å utkonkurrere stålproduksjonen i andre land.

Men handelskrigen stopper som kjent ikke med stål og aluminium. Tirsdag denne uken kunngjorde Trump en liste med 1300 kinesiske varer som det skal innføres 25 prosent toll på. Varene har en verdi på omtrent 50 milliarder dollar. Torsdag varslet Det hvite hus at tollsatsene kan bli økt på enda flere produkter – til en verdi av ytterligere 100 milliarder dollar.

Den kinesiske listen over amerikanske varer – til en verdi av rundt 50 milliarder dollar – skal nå ilegges toll tilbake. Listen inkluderer blant annet nøtter, svinekjøtt, soyabønner, fly, biler, bomull, whisky og tobakk. Kunngjøringen skapte børsnedgang: Industriindeksen Dow Jones falt med 600 poeng.

Ikke bare for en eksportdrevet økonomi som Norges, men for verden generelt, gir handelskrig og proteksjonisme alvorlig grunn til bekymring. Statsminister Erna Solberg påpekte nettopp dette på Høyres landsmøte i sin tale fredag. Det er et paradoks at USA nå fremstår som den største trusselen mot frihandel.

Det er å håpe at de to landene som foreløpig er involvert i denne handelskrigen, besinner seg og finner frem til en avtale så snart som mulig. Tiden er interessant nok som den er, uten slike globale tilbakeskritt.