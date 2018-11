Aftenposten mener: All pengestøtte til partiene må telles med

Norsk politikk er en subsidiert affære, av åpenbare grunner. Partiene finansierer seg ikke selv, og målet med å stifte et parti er ikke å gå med overskudd.

Ettersom det er Stortinget som bestemmer over støtten til partiene, er det all grunn til å følge med på hvordan denne utvikler seg. Det er en klassisk bukken-og-havresekken-problematikk, der Stortinget har mulighet til å bevilge seg selv midler etter eget forgodtbefinnende. Lignende dilemmaer eksisterer når det gjelder etterlønn, godtgjørelse og frynsegoder, selv om partistøtten ikke direkte kommer enkeltpolitikere til gode.

I 2009 bestemte Stortinget at også reiser som er del av valgkamp og andre partiarrangementer, skulle defineres som tjenestereiser. Endringen fremstår i seg selv fornuftig og avbyråkratiserende.

Til gjengjeld skulle Stortingets støtte til partiene reduseres i 2011. Problemet er bare at det er vanskelig å finne spor av denne reduksjonen i Stortingets egne tall. Forklaringen skal være at det er gjort flere andre endringer i beregningen av denne støtten, men resultatet er like fullt en økning år for år. I praksis har det altså skjedd en økt subsidiering av partiene.

Grensegangen mellom hva som er partivirksomhet og hva som følger av vervet, er alltid krevende og finnes også i regjeringsapparatet. Statsråder kan trekke på embetsverkets bistand også når en reise kan anses som valgkamp. Et eksempel er Sylvi Listhaugs etter hvert så berømte reise til Rinkeby rett før 2017-valget. Mange reiser er i grenseland.

Derimot er det mer åpenbart at støtten Stortinget bevilger de ulike partigruppene, må telles med når regnskapet over partistøtte gjøres opp. I 2017 utgjorde denne støtten 185 millioner kroner.

SSB regner ikke med denne overføringen som del av den totale offentlige partifinansieringen på 497 millioner kroner. Det er uheldig. Både for diskusjonen om den samlede støtten til partiene og om hvorvidt stortingspartiene kommer for godt ut i fordelingen sammenlignet med øvrige partier, er det nødvendig med mest mulig presise tall.

Alt i alt synes det mest fornuftig at Stortinget fortsetter selv å fastsette ulike pengeoverføringer til partiene. Men det krever en sterk disiplin fra representantene. Når både partistøtten har økt mer enn prisveksten, i tillegg til at Stortinget dekker flere typer reiseregninger enn før, kan det tyde på at disiplinen ikke har vært sterk nok.