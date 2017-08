Aftenposten mener: Norske Skog må ordne opp selv

Norske Skog lånefinansierte flere av oppkjøpene som skulle gjøre selskapet størst i verden innenfor avispapir. Gjelden er gigantisk, på over seks milliarder kroner. Selv gode driftsresultater ikke er nok til å betjene den omfangsrike gjelden, eller redde selskapet slik det er i dag. Dermed snakkes det om konkurs og restrukturering.

Sammenfallet i tid med den norske valgkampen gjorde at saken raskt ble politisk. Det bør den ikke bli. Norske Skogs problemer hører ikke hjemme i valgkampen, til tross for at statsminister Erna Solberg (H) valgte å kommentere saken i forrige uke.

Norske Skogs dristige strategi har lenge hengt som en mørk sky over selskapet. Men skyen har ikke vært mørk nok til å skremme investorene og kreditorene – før nå. De er urolige for at de skal tape pengene sine.

Det har utløst uro for at Norske Skog skal forsvinne og ta med seg ellers lønnsom norsk papirindustri i dragsuget. De verste spådommene peker på at 1000 norske arbeidsplasser kan gå tapt.

Det er naturlig at norske politikere engasjerer seg i et slikt scenario, men dette er ikke tiden for å skape falske forhåpninger om at en rik stat kan demme opp for normale økonomiske mekanismer. Vi har hatt tradisjon for å sende staten inn som redningsmann i dårlig drevne norske selskaper, i næringer som knapt har livets rett i Norge. Den tiden er i all hovedsak forbi, heldigvis.

Nå er det ikke spesifisert hva en eventuell redningsaksjon kan innebære, bortsett fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums forslag om et statlig oppkjøp av selskapet. Men Erna Solbergs kommentar alene utløste rask økning i en aksjekurs som ellers har falt jevnt og trutt. Det illustrerer hvorfor hun bør være varsom med å antyde noe som helst i den retningen. Det kan ikke være statens ansvar å redde investorer som har vært med på hodeløse satsinger i en krevende bransje, noe Arbeiderpartiets Trond Giske er en av få politikere som har påpekt. Det er og blir en sak mellom kreditorer og aksjonærer.

Nettopp lønnsomheten i flere av enkeltfabrikkene er en indikasjon på at det er grenser for hvor dårlig dette kan gå. Lønnsom drift har det med å finne investorer som ønsker å satse. Ingen valgkamppanikk bør stå i veien for å la akkurat denne mekanismen utspille seg i fred.