For ti år siden slo denne avis fast at decenniet med det ubehjelpelige navnet 00-tallet hadde vært «fryktens tiår». Oppslaget var ledsaget av bilder fra terrorangrepet i New York den 11. september 2001, som var forrige tiårs epokegjørende hendelse.

På 2010-tallet opplevde Norge sitt verste terrorangrep i moderne tid, og globalt sett døde flere enn i forrige tiår i terrorhendelser. Likevel er det unaturlig å trekke frem frykt som det definerende adjektivet for tiåret som nå er ved veis ende.