Aftenposten mener: Fremskrittspartiet kan takke seg selv

Det er panikk i Fremskrittspartiet. Partiet forsøker å ro vekk fra den samferdselspolitikken de selv har ført i snart seks år. Jo visst har det blitt lavere års- og engangsavgifter for bilistene, men hovedingrediensen har vært et skyhøyt investeringsnivå.

Dette er finansiert blant annet gjennom en historisk høy bompengebelastning. I praksis har Fremskrittspartiet ofret sin gamle garanti om et bompengefritt Norge til fordel for et annet løfte: At det skal lukte asfalt over hele landet.

Dette har hele tiden vært en dristig strategi overfor velgerne, fordi det forutsetter at asfaltduften er viktigere enn effekten på lommeboken. Men det så lenge ut til å fungere, kanskje nettopp fordi bilistene totalt sett kommer bedre ut i avgiftsregnestykket.

Utslagsgivende ble nye bomringer på Jæren og i Bergen. En protestbevegelse var født, og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) var godt nok organisert til at de klarte å fange opp misnøyen.

FNB later til å hente sin klart største velgerandel i Hordaland og Rogaland. Men det er skremmende nok for Fremskrittspartiet, som denne uken ble målt til 7,2 prosent hos i Norstats kommunebarometer.

Onsdag kom Frp med seks nye krav til regjeringspartnerne. I og for seg er det en ytterst pussig manøver noen måneder etter enigheten om regjeringserklæringen. Den eneste reelle forandringen siden den gang er utviklingen på meningsmålingene.

Kravene later til å bli møtt med begrenset interesse hos regjeringspartnerne. Samtidig har erkjennelsen av et for høyt bompengetrykk også gjenklang i andre partier. Høyre i Drammen har snudd og varsler omkamp også i Tromsø.

På Jæren har også KrF og venstresiden sagt nei til ny bomring. Dette er lokale avgjørelser, men viser at Frp ikke er alene om å angre på bompengebeslutninger.

Imidlertid er politikk som kjent det muliges kunst. Frps kravliste er snarere en avvisning av løsninger: Nei til nye bypakker, nei til veiprising, nei til innholdet i eksisterende bypakker, nei til dagens nullvekstmål for personbiltrafikk. Hva som skal komme i stedet, forblir ubesvart.

Et par av punktene antyder riktignok at partiet er villig til å kutte utgiftene også. Det gir mening. Men om det i praksis betyr å skrote kollektivprosjekter som Fornebubanen og Bybanen i Bergen, er det en svært uklok prioritering, som dessuten fremstår usannsynlig å få aksept for hos regjeringspartnerne.

Hvis det derimot er veiprosjekter som skal skrotes, blir Fremskrittspartiets problem at de svikter ikke bare i bompengespørsmålet, men også som garantist for asfaltlukt.

Kort sagt har partiet kjørt seg inn i et hjørne.