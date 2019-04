Aftenposten mener: Grønt lys for ren samvittighet i vaskehallen

Den billigste automatvasken på Shell koster 229 kroner. For samme pris – eller lavere – kan du få bilen håndvasket etter alle kunstens regler i en vaskehall. Ikke til å undres over at det er blitt populært.

Virke organiserer alle de store bensinstasjonskjedene i Norge. De sier til NRK at de er «frustrert over konkurransen» fra vaskehaller de mener ikke driver med samme forretningsmoral som de etablerte bensinstasjonene.

Slike utspill kan nå og da være kamuflerte forsøk på å beholde posisjoner og beskytte forretningsmodeller. Ett eksempel på dette kom da NHO drev lobbyvirksomhet blant politikerne for å få innført et påbud om mulighet for hårvask i frisørsalongene. Det er lite troverdig at dette skyldtes noe annet enn et ønske om å demme opp for konkurransen fra en ny, innovativ og brysom bransjeaktør, nemlig Cutters, som ikke tilbyr hårvask, men til gjengjeld klipper hvem som helst for 299 kroner i løpet av et kvarter.

I vaskehallenes tilfelle snakker imidlertid mange av kundene om det lave prisnivået som «for godt til å være sant».

Vaskehallene har i mange år vært en gjenganger på listene over bedrifter med kritikkverdige arbeidsforhold. I NRK-dokumentaren Prisen for en ren bil forteller vaskehallarbeiderne om 14-timers dager og lønninger ned i 17 kroner timen. Også Arbeidstilsynet bekrefter at bilvask er en verstingbransje.

«Mange vaskehaller mangler arbeidskontrakter, har horrible brudd på arbeidstidsbestemmelsene og direkte helseskadelige arbeidsforhold», sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet i Oslo til NRK. Vaskehaller er også blitt siktet for menneskehandel og tvangsarbeid, og menneskehandelgruppa i politiet ber folk være kritiske.

Som kunde er det imidlertid ikke så enkelt å vite om vaskehallen du kommer til driver på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Det betyr at du risikerer å bidra til menneskehandel og slavearbeid uten å være klar over det selv.

En godkjenningsordning vil kunne få (minst) to heldige effekter: Den vil gjøre det vanskeligere å utnytte arbeidere i en vanskelig situasjon, og den vil sette forbrukeren i stand til å ta opplyste valg.

Prisen på bilvask vil gå opp, selvfølgelig. Men mange er sikkert villig til å betale litt ekstra for ren bil når ren samvittighet følger med på kjøpet.