Den folkekjære biskopen Gunnar Stålsett (84) risikerer 45 dagers ubetinget fengsel for å ha ansatt ulovlig arbeidskraft.

Slikt vekker oppmerksomhet. Ikke minst fordi Stålsetts motiv har vært et ønske om å hjelpe eritreiske Lula Tekle. Mange, deriblant Abid Raja (V), mener at saken demonstrerer et for strengt regelverk.