Aftenposten mener: Det kan bli trist å være generalist

Senterpartiet frykter B-kommuner. Det er verre om folk får B-velferd.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter ned et utvalg for å vurdere om alle kommuner fortsatt skal ha de samme oppgavene. Olav Olsen

Nå nettopp

I Norge er det et prinsipp om at alle kommuner skal tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere. Enten kommunen er stor eller liten, spredtbygd eller by, skal kommunen utføre de samme oppgavene, dekke de samme behovene og levere de samme velferdstjenestene. De skal være generalister.

I virkeligheten er selv mange store kommuner for små til å utføre oppgavene alene. Derfor samarbeider de med naboer om renovasjon, revisjon, legevakt, barnevern og mye annet.