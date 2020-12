Aftenposten mener: Angripere dømt, men volden vant

Angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris i januar 2015 var den kanskje svarteste dagen i ytringsfrihetens nyere historie. 12 ble drept og ytterligere 11 skadd. Blant de drepte var flere av Frankrikes mest kjente tegnere.

«Forbrytelsen» var at de hadde tegnet profeten Muhammed. De hadde behandlet islam og religionens symboler som om det var en hvilken som helst annen makt.

I de påfølgende timene og dagene skjedde andre angrep i og rundt Paris. Blant annet ble et jødisk marked angrepet, med flere drepte og skadde som resultat. Også en politibetjent ble drept. Medregnet de drepte i Charlie Hebdo-angrepet, mistet 17 personer livet.

De antatte gjerningsmennene ble drept i skuddvekslinger med politiet, men en rekke medsammensvorne ble stilt for retten. Denne uken kom dommene. Til sammen 14 personer fikk mellom fire års og livsvarig fengsel.

Noen av de dømte måtte dessverre dømmes in absentia. Han som fikk livsvarig, Mohamed Belhoucine, kom seg unna til Syria. Han antas å være død. Også en av dem som fikk 30 års fengsel, er over alle hauger. En annen var derimot i rettssalen. Han anker dommen.

Dommenes verdi er at de synliggjør terroristenes omland. Det er sjelden snakk om såkalte enslige ulver. Men lite tyder på at dommene bidrar til å styrke verken kampen mot jødehatet eller kampen for ytringsfriheten.

«Terroristene vant,» sa den belgiske tegneren Pierre Kroll til det tyske magasinet Der Spiegel for en måned siden. Han er slett ikke først ute med den observasjonen. I dag vil man lete forgjeves i store, seriøse medier etter avistegnere som våger å karikere religionen islam. De vil fremfor alt ligge langt unna Muhammed. De frykter for liv og lemmer.

Ikke bare det, den krasse, satiriske streken er generelt på retur. Ikke bare islam «vernes». Stadig flere medier i liberale demokratier kutter helt ut bruk av politiske vitsetegninger. De vil ikke risikere å støte noen i det som er blitt en ganske hårsår kultur. Det svekker det frie ord og dermed hele det liberale demokrati.

«Jeg håper dette er starten på noe annet, en bevissthet, at det er en vekker,» sa Richard Malka, Charlie Hebdos advokat, etter at dommene ble kjent.

Det kan man så visst håpe. Men det ser ikke spesielt lyst ut for ytringsfriheten, i alle fall på dette viktige feltet.