Aftenposten mener: Barneekteskap bør forbys i Norge

Et flertall av Norges befolkning er tilhengere av en absolutt 18-årsgrense for giftermål i Norge, viser en undersøkelse Plan Norge har fått gjennomført.

Resultatet passer fint inn i organisasjonens kampanje. Tusenvis av ungdommer har sendt inn brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i protest mot at dagens lovverk åpner for ekteskap mellom personer under 18 år.

I dag kan ungdom over 16 år få tillatelse fra fylkesmannen til å gifte seg, etter å ha fått samtykke fra foreldre. Riktignok kreves sterke grunner for å få en slik dispensasjon, som for eksempel graviditet eller spesielle religiøse hensyn. Unntaksbestemmelsen er også lite i bruk. Ifølge VG har Fylkesmannen i Oslo og Akershus kun tre ganger gitt slik tillatelse mellom 2005 og 2015.

Plans mål er å få slutt på barneekteskap globalt. Mange steder i verden fører ekteskap mellom barn til alvorlige krenkelser av barns rett til å være barn, tvangsrelasjoner, tidlige graviditeter, manglende skolegang og fare for overgrep og fattigdom. Norge støtter det internasjonale arbeidet mot barneekteskap, og utenriksminister Børge Brende berømmet i fjor Gambia og Tanzania for å ha forbudt ekteskap mellom barn under 18 år.

En snever norsk dispensasjonsregel kan virke som en bagatell i et slikt perspektiv. Men logikken i kampanjen er både fornuftig og forståelig: En global kamp mot barneekteskap må omfatte alle land. At barneekteskap er et mindre problem i vestlige land, er i seg selv ikke noe argument for å beholde en prinsipielt uheldig lov.

I mange land, fra Danmark til Malawi, er lovverket endret i år til en absolutt på 18 år. Også i Norge kan det se ut som politikerne tar opp ballen. Både Arbeiderpartiet og Høyre har stilt seg positive til å endre loven. En absolutt 18-årsgrense for ekteskap burde kunne få tilslutning fra alle stortingspartier.

I den grad det er mulig å finne begrunnelser til dagens unntaksbestemmelser, synes det å bunne i pragmatiske vurderinger, som at graviditet utenfor ekteskap fortsatt er stigmatiserende i enkelte miljøer.

I så fall er det slike holdninger og de negative følgene det får som må bekjempes. Selv om spørsmålet i praksis kun vil få betydning i et svært lite antall saker, vil det være en forbedring om norsk lov slår fast at ekteskapsinngåelser uten unntak skal forbeholdes voksne.