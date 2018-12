Aftenposten mener: Ingen land er vaksinert mot høyrepopulister

Spania var lenge det store unntaket i Europa. Mens høyrepopulistiske partier opplevde sterk fremgang i mange land, var det ingen tegn til dette i Spania.

Dessverre er det ikke lenger tilfelle. I løpet av noen måneder har partiet Vox gått fra å ha en oppslutning nær null, til å bli en kraft i spansk politikk. Ved regionvalget i Andalucía tidligere i desember gjorde partiet det bedre enn noen hadde ventet. De sikret seg elleve prosent av stemmene og 12 av 109 seter. Det er historisk. Siden 1982 har det spanske parlamentet og de 17 regionforsamlingene vært frie for høyrepopulistiske politikere, ifølge Politico.

Også nasjonalt gjør partiet det bedre og bedre. På en måling for byrået Metroscopia/Henneo sier hele 11,5 prosent av de spurte at de vil stemme på Vox ved neste parlamentsvalg.

Vox har mange likhetstrekk med partier som Nasjonal samling (tidligere Nasjonal Front) i Frankrike, Lega i Italia og Alternativ for Tyskland. De vil ha betydelige innstramninger i innvandringspolitikken og går i strupen på de tradisjonelle politiske partiene. Partiet har også en konservativ familiepolitikk. De vil begrense tilgangen til abort og er motstander av ekteskap for likekjønnede.

Samtidig har partiet noen saker som er særegne for Spania. Vox vil for eksempel at Madrid skal ta tilbake makt fra autonome regioner som Catalonia og Baskerland. De er sterkt kritiske til at spanske myndigheter ikke har slått enda hardere ned på den katalanske uavhengighetsbevegelsen. Valganalytikeren Kiko Llaneras sier til Financial Times at faren for at Spania splittes opp, «aktiverte spansk nasjonalisme og legitimerte ideen om å forsvare spanske verdier og flagget».

I tillegg til konflikten om Catalonia bidrar innvandring til den økende oppslutningen om Vox. Spania har hatt en kraftig økning i tallet på migranter som kommer over Middelhavet. Hittil i år har landet mottatt flere enn Hellas og Italia tilsammen.

Vox’ fremvekst er nok et eksempel på at ingen land er vaksinert mot høyrepopulisme, heller ikke stater som har opplevd fascisme i nær fortid, slik tilfellet er i Spania og Tyskland. Mange velgere kjenner på en uro, og det er denne som gir opprørspartiene næring. Hvis de etablerte partiene skal kunne komme på offensiven igjen, må de utforme en politikk som svarer bedre på velgernes bekymringer enn i dag.