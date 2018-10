Aftenposten mener: Forståelig nedrustningsbrudd fra Trump

Denne uken ble det kjent at USAs president Donald Trump trekker landet ut av nedrustningsavtalen INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).

Avtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. Den ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987.

De to landene forpliktet seg til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen, og avtalen forbød partene å utvikle og skaffe seg nye slike våpen.

Men nå bekrefter Trump at USA vil trekke seg fra INF. Begrunnelsen er at russerne, ifølge Trump, bryter avtalen. Det er ingen stor overraskelse at presidenten nå går til dette skrittet. Forsvarsminister James Mattis uttalte i begynnelsen av oktober at USA ville bli nødt til å svare dersom ikke Russland stanset utviklingen av det omstridte rakettsystemet 9M729.

Også i NATO har utviklingen av dette rakettsystemet skapt bekymring. Uroen gjelder at Russland er i ferd med å utvikle nye mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme Europa nesten uten forvarsel.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) støtter Trumps påstand om at Russland har skyld i at INF-avtalen nå avvikles fra USAs side. I en skriftlig uttalelse til avisen Klassekampen sier hun at «det er beklagelig dersom INF-avtalen nå opphører». Utenriksministeren skriver at avtalen har vært viktig, og at den er «den eneste avtalen som forbyr en klasse med leveringsmidler for atomvåpen».

– Det er ikke mulig over tid å opprettholde internasjonale avtaler som bare den ene av to parter overholder. Gjentatte oppfordringer til Russland om å overholde avtalen har dessverre ikke ført frem, sier Søreide.

Det har utenriksministeren rett i. Det er urimelig å forvente at USA skal opprettholde en slik avtale unilateralt.

Dersom Trump følger oppskriften fra dialogen med Nord-Korea, kan det tenkes at han nå ønsker å true Russlands president Vladimir Putin til forhandlingsbordet. Får han Putin med på en ny avtale som innebærer at Russland faktisk forholder seg til et internasjonalt samarbeid om begrensning av atomvåpen, vil det være bra for begge parter. Det vil i tillegg være positivt for verdens trygghet.

En kollaps i det internasjonale samarbeidet på atomvåpenområdet er i motsatt fall en dypt nedslående utvikling, selv om USA ikke kan bebreides i dette tilfellet.