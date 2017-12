Aftenposten mener: SSB-høringen må favne bredere

Som ventet har Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité innkalt til høring om SSB-saken. Den ble satt på spissen fredag 10. november, dagen da finansminister Siv Jensen (Frp) uttykte sin mistillit til SSB-sjef Christine Meyer. Sistnevnte trakk seg to dager senere, etter først å ha understreket at SSB-sjefen ikke er avengig av statsrådens tillit. Meyer mener at Jensens prosess utgjorde et utilbørlig press mo SSBs uavhengighet.

Siden den gangen har stadig flere detaljer fra omstillingsprosessen i SSB nådd offentligheten. Det var etter sigende denne omstillingen som var grunnlaget for Jensens manglende tillit til Meyer. Statsråden mente Meyer omstilte for mye, i gal retning, og at hun ikke lyttet til departementets innvendinger underveis. Innvendingene ble særlig tydelige for offentligheten da innvandringsforsker Erling Holmøy ble flyttet ut av forskningsavdelingen.

Siv Jensen har, på spørsmål fra Stortinget, svart at SSB-sjefen ikke er avhengig av hennes tillit for å fortsette i jobben. Det er ingen overdrivelse å si at det ble skapt inntrykk av det motsatte da Jensen erklærte sin mistillit. Komiteen må søke å finne ut hvordan denne mistilliten ble brukt i prosessen med å få Meyer til å si opp.

Videre må komiteen søke å finne ut hvordan kommunikasjonen mellom SSB og departementet har vært underveis. Mye tyder på at skepsisen til omstillingene ikke var så tydelige som departementet nå har interesse av å skape inntrykk av. Tvert i mot, ting kan tyde på at Meyer hadde grunn til å føle at hun hadde departementet i ryggen på de viktigste endringene. Hele bildet må komme frem, ikke minst av hensyn til andre ledere i staten som igangsetter endringer de opplever å ha mandat til å gjennomføre.

Det er en svakhet ved høringen at så mange av de innkalte kommer fra miljøer som var skeptiske til endringene i SSB i utgangspunktet. LO og NHO har sine interesser i dette og har gått lenger i sin detaljinnblanding enn SSBs uavhengighet skulle tilsi. Det ville være like naturlig å høre stemmer fra miljøer som ser behovet for at SSB omstilles og at modellene SSB bruker utfordres og kvalitetsikres i større grad. Forhåpentligvis kaller komiteen inn flere folk hvis den ser at de prinsippielle sidene rundt byråets uavhengighet ikke problematiseres i tilstrekkelig grad.

SSB-saken viste frem et stykke forvaltning som har etterlatt store og grunnleggende spørsmål. Debatten ble en sammenblanding av innvandringsdebatt, modellkonservatisme, endringsmotstand og eierstyringsspørsmål. Høringen må rydde i virkelighetsoppfatningene og søke å gi et bilde av hvordan det kunne gå så galt som det gikk, for alle involverte.