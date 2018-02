Aftenposten mener: Farlig historierevisjonisme i Polen

Denne uken ble det kjent at det polske senatet vedtok et lovforslag som blant annet gjør det straffbart å omtale konsentrasjonsleiren Auschwitz som polsk.

Etter den nye loven kan den som omtaler nazistenes leirer i Polen som polske, eller beskylder Polen for å ha vært delaktige i Nazi-Tysklands forbrytelser, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, melder nyhetsbyrået NTB.

Forslaget ble vedtatt med 57 mot 23 stemmer, mens to senatorer avsto fra å stemme.

Polen er på listen til stiftelsen Freedom House over land man bør følge med på fordi den demokratiske utviklingen går i negativ retning. Splittelsen er dyp mellom de liberale, proeuropeiske partiene og dem som hevder å forsvare nasjonale interesser og tradisjonelle katolske verdier.

Siden det nasjonalkonservative og høyrepopulistiske partiet Lov og rettferdighet (PiS) tok makten i 2015, er stadig flere tiltak blitt satt i verk for å utøve kontroll over statlige institusjoner. PiS ble grunnlagt i 2001 av tvillingbrødrene Lech og Jarosław Kaczyński. Ved valget i 2015 fikk partiet rent flertall i begge kamrene i det polske parlamentet.

Siden valgseieren har flere lovforslag innskrenket borgernes frihet og utvidet regjeringens makt, noe som er blitt møtt med demonstrasjoner i Polen og bekymring fra omverdenen. Senest i desember iverksatte EU-kommisjonen en prosess som kan frata landet stemmeretten for å markere alvorlig uro over retningen landet beveger seg i. Bakgrunnen var «reformer» av rettsvesenet, som sto i fare for å undergrave domstolenes uavhengighet fra politikerne.

Når Polen nå vedtar et forbud mot å omtale Auschwitz som polsk, er det nok et trekk ved en farlig utvikling i illiberal retning. Historierevisjonisme er det all grunn til å se på med stor bekymring.

Målet med den nye holocaust-loven er å forsvare landets rykte i utlandet, men har blant annet utløst en diplomatisk krangel med Israel, samt bekymring fra det amerikanske utenriksdepartementet.

– Holocausts historie i Polen er smertefull og komplisert. Vi skjønner at uttrykk som «polske dødsleirer» er upresise, misvisende og sårende. Vi er likevel bekymret for at dette forslaget, dersom det trer i kraft, kan undergrave ytringsfriheten og det akademiske ordskiftet. Vi må alle være forsiktige så vi ikke innskrenke diskusjonen rundt holocaust, sier talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet.

For å tre i kraft må forslaget godkjennes og undertegnes av president Andrzej Duda. Gjør han det, er landet på vei i enda mer autoritær retning.